Vandalismus auf dem Südfriedhof in Minden - Zwölfjähriger dringen tatverdächtig

Minden

Ein zwölfjähriger Junge hat am Freitag zur Mittagszeit mutmaßlich auf dem Südfriedhof in Minden randaliert und Grabschmuck in Brand gesetzt. Der brennende Grabschmuck war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei ausgebrannt, sodass keine Gefahr mehr davon ausging.