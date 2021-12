Güterzug prallt gegen Auto

Minden

Glimpflich ausgegangen ist am Montagmorgen eine Kollision zwischen einem Auto und einem Güterzug der Mindener Kreisbahnen (MKB) am per Signalanlage und Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang in der Goebenstraße in Minden. Die allein im Pkw sitzende 40-jährige Fahrerin aus Minden erlitt lediglich leichte Verletzungen.