Präsident Beverungen kritisiert Verkehrskonzepte einiger OWL-Städte

Minden

Der Hype um die Software Chat GPT hat – zumindest in Teilen – den Neujahrsempfang des Handelsverbandes OWL am Montagabend in Minden geprägt. Weiß die Künstliche Intelligenz (KI) wie es um den Handel in Deutschland bestellt ist? Prof. Dr. Johannes Beverungen, Vorsitzender des Handelsverbandes, befragte Chat GPT. Mit den Antworten war er wenig zufrieden.