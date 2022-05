Bei einem Zusammenstoß mit einem VW Transporter hat sich am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr auf der Sandtrift in Minden ein sieben Jahre alter Radfahrer schwer verletzt.

Kind wird bei Unfall in Minden schwer verletzt

Bei einem Unfall in Minden ist ein siebenjähriger Junge schwer verletzt worden.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der 37-jährige Mindener Fahrer des Pritschenwagens die Fahrbahn in Richtung der Straße In den Bärenkämpen befahren und dabei mehrere am Straßenrand geparkte Pkw passiert. Zeitgleich war der Siebenjährige mit seinem Rad auf dem Gehweg entlang der Straße unterwegs und fuhr den Angaben zufolge hinter einem der geparkten Autos aus Sicht des Transporter-Fahrers von rechts kommend auf die Fahrbahn.

Dabei kam es zum Zusammenstoß, das Kind stürzte zu Boden. Der 37-Jährige kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Jungen. Mit einem Rettungswagen brachte man das Kind schließlich zur weiteren Behandlung ins Klinikum.