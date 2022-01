Kiosk-Betreiber am Mindener ZOB mit Messer bedroht

Zu einem Überfall auf einen Kiosk am Zentralen-Busbahnhof (ZOB) in der Mindener Innenstadt ist es am Donnerstagabend gekommen. Dabei erbeutete ein Unbekannter das Geld aus der Kasse.

Ein Unbekannter hat den Kiosk am ZOB in Minden am Abend überfallen.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein Kiosk an der Ecke Lindenstraße/Markt ausgeraubt worden war. Ein unbekannter Mann hatte den 41-jährigen Kiosk-Betreiber, der allein vor Ort war, mit einem Messer bedroht. Der Betreiber blieb unverletzt.

Der Räuber flüchtete mit seiner Beute zu Fuß in Richtung der Tonhallenstraße.

Die Beamten lösten umgehend eine Fahndung nach dem etwa 20 bis 25 Jahre alten und etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen Flüchtigen aus. Die Suchmaßnahmen der Polizei blieben letztlich aber erfolglos.

Der 41-Jährige gab zum Tatgeschehen an, dass der insgesamt dunkel gekleidete und mit einer schwarzen Maske versehene Mann zielstrebig auf ihn zugekommen sei. Dabei hätte dieser ein Messer in der Hand gehalten und unmissverständlich das Geld aus der Kasse gefordert. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, habe der Unbekannte mit dem Messer eine Stichbewegung in seine Richtung gemacht, so der 41-Jährige gegenüber den Beamten. Anschließend habe der Mann den Kiosk schnell wieder verlassen. Nach Einschätzung des 41-Jährigen habe der Überfall nicht einmal eine Minute gedauert.

Die Polizei bittet Zeugen, denen vor oder nach dem Überfall die beschriebene Person aufgefallen ist, sich bei ihr unter Telefon 0571/88660 zu melden.