Polizei nimmt 23-Jährigen nach Einsatz in Minden in Gewahrsam

Minden

Kurz nach Mitternacht ist die Polizei am Sonntag wegen Streitigkeiten an die Kreuzung In den Bärenkämpen / Zähringerallee in Minden gerufen worden. Dort trafen die Polizisten auf mehrere Personen, darunter auch die beiden mutmaßlichen Streithähne (23, 25).