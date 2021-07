Melitta übernimmt Mehrheit an Roast Market

Mindener Familienunternehmen hält nun 75 Prozent an Kaffee-Handelsplattform

Minden/Frankfurt

Der Mindener Kaffeespezialist Melitta hat sich die Mehrheit an Deutschlands größtem digitalen Kaffee-Händler Roast Market gesichert. Melitta hält an dem Start-up nun 75 Prozent, wie „Lebensmittelzeitung“ (LZ) am Freitag berichtet.

Von Paul Edgar Fels