Minden: 60-Jähriger stirbt nach Unfall

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der 60-Jährige am Dienstag gegen kurz vor 12 Uhr auf der B 482 in Richtung Porta Westfalica. In Höhe der Zufahrt zur B 65 kam er aus unbekannten Gründen mit seinem Mini nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken.

Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort kam er mit dem Rettungswagen ins Johannes-Wesling-Klinikum in Minden. Zunächst, so die Polizei, seien die Ärzte von leichten Verletzungen ausgegangen. Wenig später verschlechterte sich aber der Gesundheitszustand des Mannes rapide, so dass er in den Nachmittagsstunden starb.