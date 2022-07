Minden: Audi steht plötzlich in Flammen

Minden/Lübbecke

Wegen eines brennenden Autos ist die Mindener Polizei in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.10 Uhr in die Straße „Über den Wiesen“ gerufen worden. Zwei Fahrzeuginsassen (33, 33) verletzten sich schwer. Wieso das Auto in Brand geraten konnte, ist unklar und gegenwärtig Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.