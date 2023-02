Minden: Autoknacker haben es auf Lenkräder abgesehen

Im Mindener Stadtteil Königstor sind in den vergangenen Tagen zwei Autos der Marke BMW aufgebrochen worden.

Zwei BMW in Königstor aufgebrochen

In den vergangenen Tagen sind zwei BMW im Mindener Stadtteil Königstor aufgebrochen worden. Die Autoknacker hatten es unter anderem auf die Lenkräder abgesehen.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge zertrümmerten Unbekannte im Zeitraum Dienstag, 31. Januar, 13 Uhr, bis Mittwoch, 1. Februar, 8.20 Uhr, eine Scheibe eines schwarzen BMW 5. Daraus entwendete der Täter schließlich offenbar gezielt unter anderem ein Lenkrad. Im Tatzeitraum hatte das Auto auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses gestanden.

Von Dienstag, 31. Januar, 19 Uhr, bis Mittwoch, 1. Februar, 11.30 Uhr, verschafften sich Kriminelle in ähnlichem Modus Operandi ebenfalls Zugang zu einem weißen 5er BMW. Dieser war in der Rodenbecker Straße auf einem Parkplatz abgestell. Die Beute in diesem Fall – ebenfalls das Lenkrad und unter anderem das Infotainmentsystem.

Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei unter Telefon 0571/88660 erbeten.