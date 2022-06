Zwei Schwerstverletzte nach Explosion in Minden

Minden

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte in Minden: Bei der Firma Siegfried Pharma Chemiekalien an der Karlstraße sind am Dienstagmittag bei einer Explosion vier Menschen verletzt worden, davon zwei sehr schwer. Sie wurden von einem Rettungshubschrauber mit schwersten Brandverletzungen in eine Klinik geflogen.

Von Kai Wessel und dpa