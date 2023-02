Vom Auto der Schwester erfasst? Mann verstirbt nach mutmaßlichem Unfall

Zu einem mutmaßlich tragischen Unglück zwischen einer Autofahrerin und ihrem Bruder ist es in den Abendstunden des 24. Februar (Freitag) kurz vor Mitternacht im Mindener Stadtteil Rechtes Weserufer gekommen. Einige Stunden später verstarb der Mann an den Folgen seiner Verletzungen.

Auf einen schwer verletzen Mann (37) trafen die alarmierten Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr auf dem Vorplatz eines Mehrfamilienhauses in der Dombrede. Zudem stand ein VW Golf an den abgestellten Mülltonnen am Rand des Parkplatzes. Der Verletzte wurde vor Ort unmittelbar notärztlich versorgt und per Rettungswagen ins Klinikum Minden gebracht.

Minden: Bruder beim Ausparken erfasst?

Trotz intensivmedizinischer Behandlung erlag er in den Nachmittagsstunden des Samstags (25. Februar) seinen schweren Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge parkte die Golf-Fahrerin (34) ihren Wagen bei Dunkelheit aus einem Stellplatz des Parkplatzes aus, um anschließend ihren Bruder aufzunehmen. Hierbei kam es zum tragischen Unglücksfall, in deren Folge der Mann stürzte.

Ob und wie der Pkw den wartenden Mann erfasst hatte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrsunfallteams der Polizei Bielefeld. Bei der Fahrerin ergaben sich keinerlei Hinweise auf Fahruntüchtigkeit. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde das Auto sichergestellt.