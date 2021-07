Mühlenkreiskliniken bieten Corona-Tests für Urlauber, Unternehmer und Privatpersonen an

Minden (WB). Die Mühlenkreiskliniken bieten von Mittwoch, 8. Juli, 12 Uhr an Corona-Tests für Urlauber, Unternehmen und Privatpersonen an. Die Abstriche werden vor dem Johannes-Wesling-Klinikum in Minden in einem eigens eingerichteten Corona-Test-Zentrum abgenommen. Das teilen die Mühlenkreiskliniken mit. Die Öffnungszeit ist täglich von 8 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ergebnisse können noch am selbem Tag vorliegen – Kosten werden teilweise übernommen

Die Kapazität für Corona-Tests ist deutschlandweit erheblich ausgeweitet worden – auch im Labor der Mühlenkreiskliniken. Aus diesem Grund seien jetzt auch Tests bei Menschen ohne Symptome möglich. „Zu Beginn der Pandemie waren die Testkapazitäten sehr begrenzt. Deshalb waren die wenigen zur Verfügung stehenden Tests den Menschen mit entsprechenden Symptomen vorbehalten. Das war auch richtig so. Wir wissen aber, dass das Virus schon einige Tage vor den ersten Symptomen beziehungsweise auch bei Menschen ohne Symptomen nachweisbar ist. Daher kann ein präventiver Test zusätzliche Sicherheit bringen“, sagt Professor Dr. Franz-Josef Schmitz, Leiter des Zentrallabors der Mühlenkreiskliniken.

Wer viel Kontakt mit Menschen hat, kann sich testen lassen

Tests könnten sich unter anderem bei Personen anbieten, die Kontakte mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen haben, wie beispielsweise Außendienstler, Handwerker, Gastronomen, Mitarbeiter im Verkauf und bei medizinischem Fachpersonal, heißt es in einer Mitteilung der Mühlenkreiskliniken. Erfahrungen in Niedersachen und NRW würden zeigen, dass es immer wieder zu gefährlichen Infektionsketten komme, wenn sich viele Menschen ohne Mindestabstand an einem Ort versammeln.

Auch für Urlauber würden Corona-Tests vor und nach einer Reise die Sicherheit erhöhen. „Die erste Covid-Welle in Deutschland hat ihre Wucht unstrittig durch den Reiseverkehr entwickelt. Deutsche Skifahrer haben sich im Februar in Österreich und Südtirol infiziert und das Virus mit nach Deutschland gebracht. Die gute Nachricht: Urlaubsreisen sind auch in der jetzigen Corona-Zeit wieder möglich. Mit einem einfachen Corona-Test kann vor dem Antritt einer Reise sowie nach der Rückkehr schnell sichergestellt werden, dass zum Zeitpunkt der Testung keine Sars CoV2-Infektion vorliegt. So werden Familie, Freunde sowie Kollegen besser geschützt“, sagt Professor Schmitz.

Professor Dr. Franz-Josef Schmitz, Leiter des Zentrallabors der Mühlenkreiskliniken vor dem neuen Corona-Test-Zentrum. Foto: Mühlenkreiskliniken

Test kostet 50 Euro

Dies gilt allerdings nicht für Reisende aus Risikogebieten. Hier sind die Regeln der Corona-Einreiseverordnung des Landes NRW und die tagesaktuellen Reisehinweise des Robert-Koch-Instituts zu beachten. Reisende aus Risikogebieten sind danach verpflichtet, sich in Quarantäne zu begeben und sich beim Gesundheitsamt zu melden per E-Mail an: einreise.covid@minden-luebbecke.de.

In keinem Fall verkürze ein negatives Testergebnis bei Kontaktpersonen oder Reiserückkehrern aus Risikogebieten die vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantänezeit, heißt es weiter.

Corona-Tests, die nicht aufgrund einer Erkrankung erfolgen, müssten in der Regel privat oder von den Arbeitgebern bezahlt werden. Aktuell koste ein Test bei den Mühlenkreiskliniken 50 Euro. Die Bezahlung erfolge vor Ort ausschließlich per EC-Karte. Um maximale Hygienestandards zu sichern, sei eine Zahlung per Bargeld ausgeschlossen. Für Belegschaften von Unternehmen könnten auch Gutscheine für einen Corona-Test erworben werden.

Ergebnis gibt es spätestens am nächsten Morgen

Wenn die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen, sei eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse oder den Gesundheitsfond möglich, informieren die Mühlenkreiskliniken weiter. Dies sei zum Beispiel bei Patienten vor einer stationären Aufnahme bei den Mühlenkreiskliniken oder bei einem Hinweis der offiziellen Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts der Fall.

Das Ergebnis des Corona-Tests werde in der Regel über eine datenschutzkonforme Schnittstelle auf das Smartphone übermittelt. Das Ergebnis stehe derzeit in der Regel taggleich oder am nächsten Morgen zur Verfügung.

Um eine größere Betriebssicherheit zu gewährleisten, können Arbeitgeber ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch testen lassen. Ab 100 Testungen kommen auf Wunsch Entnahme-Teams direkt in die Betriebe, um vor Ort die Proben zu entnehmen, geht aus der Mitteilung hervor. Alternativ könnten Arbeitgeber auch Gutscheine für Testungen erwerben und diese ihren Mitarbeitern für eine Testung in Minden aushändigen. Das Team des Labors stehe Unternehmen als Ansprechpartner zur Verfügung und berät über individuelle Angebote.

Weitere Informationen gibt es hier.