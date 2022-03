Notarztwagen wird in Minden in Unfall verwickelt

Minden

Auf dem Petershäger Weg in Minden hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Notarzteinsatzfahrzeug beteiligt war. Gegen 16.40 Uhr befuhr der allein in seinem Einsatzfahrzeug befindliche Notarzt im Rahmen einer Alarmfahrt mit Sondersignalen den Petershäger Weg in Richtung Königstraße.