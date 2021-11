Polizei fahndet nach Tankstellenräuber

Nach dem Überfall auf die Classic-Tankstelle an der Portastraße in Minden am Freitag, 22. Oktober, hat die Polizei jetzt ein Fahndungsfoto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Die Ermittler hoffen auf Hinweise.

Junger Mann bedroht Angestellten in Minden mit einem Messer und flieht mit Beute

An jenem Abend klopfte laut gegenwärtigem Kenntnisstand der Polizei ein Mann gegen 22.14 Uhr mehrmals an die bereits verschlossene Eingangstür der Tankstelle. Zu diesem Zeitpunkt war ein Angestellter alleine in der Tankstelle. Er öffnete dem Mann die Tür.

Der Mann bedrohte den Angestellten mit einem Messer, drängte ihn in den Kassenbereich zurück und forderte ihn auf, Geld aus dem Tresor sowie zwei Zigarettenstangen in zwei von ihm mitgebrachten Müllsäcken zu verstauen. Außerdem nahm der Mann noch Kautabak mit. Der Unbekannte habe Deutsch "mit südländischem Akzent" gesprochen, so die Polizei.

Anschließend flüchtete der Täter fußläufig vom Tankstellengelände. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie er in der Nähe in ein rotes Auto stieg und wegfuhr. Wie sich später herausstellte, waren an diesem Wagen gestohlene Kennzeichen angebracht.

Der als schlank beschriebene Tatverdächtige wird auf rund 185 Zentimeter geschätzt. Er hatte dunkle Haare und mutmaßlich braune Augen. Bekleidet war er mit einer dunklen Sporthose mit weißen Streifen am Hosenbein, einem roten Kapuzenpullover der Marke GAP, mit schwarzer Maske und Kapuze sowie dunklen Handschuhen.

Bei der Tat konnte der Mann gefilmt werden. Wer Angaben zu der auf dem Foto abgebildeten Person oder deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter 0571/8866-0 an die Ermittler der Polizei zu wenden.