Polizeikontrolle in Minden: Zweieinhalb Jahre ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei schreibt dazu in ihrem Bericht: Nachdem ein Mercedes-Fahrer am Dienstagvormittag an einem Stopp-Schild in Minden nicht ordnungsgemäß angehalten hatte, wurde er im Schaumburger Weg von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert.

Hierbei gab der 33-Jährige aus Minden den Verstoß unumwunden zu. Darüber hinaus überprüften die Einsatzkräfte in den polizeilichen Auskunftssystemen die vorgelegten Ausweisdokumente des Mannes.

Hierbei kam heraus, dass geben den Autolenker bereits seit Juli 2020 ein Fahrverbot besteht. Daher hielten die Beamten den Führschein ein.