Rekord: Minden hat erstmals mehr als 85.000 Einwohner

Minden an der Weser erfreut sich großer Beliebtheit, wie ein Blick in die Statistik zeigt. Die Zahl der Einwohner ist erstmals über die Marke von 85.000 gestiegen.

Laut den ausgewerteten Zahlen waren zum Stichtag 31. Dezember 2022 genau 85.451 Menschen in der Weserstadt gemeldet. Am Stichtag 1. Januar 2022 waren es 84.152 gewesen – das ergibt ein Plus von 1299 Einwohnerinnen und Eihnwohnern. „Ein rekordverdächtiger Zuwachs“, so Sarah Stockmann und Ralf Wilkening von der Statistikstelle. Damit wurde auch erstmals in der Geschichte der Stadt die 85.000er-Marke bei der Bevölkerungszahl überschritten.

Die meisten Einwohner hat Minden durch Zuzüge – vor allem durch Geflüchtete aus der Ukraine - gewonnen. 5640 (Vorjahr 4252) Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche zogen in die Stadt; 4007 (3685) verlegten ihren Wohnsitz in eine andere Kommune. Das allein ergibt ein Plus von 1633 Menschen.

Negativ schlägt in der Statistik zu Buche, dass erneut mehr Mindener starben, als geboren wurden - die Bilanz beträgt hier minus 334 (Vorjahr 250). Im vergangenen Jahr starben .024 Einwohner (959), und 690 (709) Mindener Babys wurden neu geboren. „Auch bundesweit sterben seit vielen Jahren statistisch gesehen mehr Menschen, als geboren werden“, wissen die beiden Statistik-Fachleute Stockmann und Wilkening.

Die gewonnenen Einwohner haben dem Bürgerbüro deutlich mehr Arbeit als 2021 beschert. Pandemiebedingt konnten die Leistungen auch 2022 nur nach vorzeitiger Terminvergabe angeboten werden. „Die Online-Terminvergabe hat sich absolut bewährt“, berichtet der Teamkoordinator des Bürgerbüros, Hauke Treptow.

In Minden ist das Kreishaus zu finden - der Verwaltungssitz für den Kreis Minden-Lübbecke. Foto:

84.659 (Vorjahr 83.345) Menschen haben aktuell ihren Hauptwohnsitz in Minden und 792 (Vorjahr 971) einen Nebenwohnsitz in der Weserstadt. Der große Wachstumsschub in der Bevölkerung insgesamt spiegelt sich auch in den Stadtbezirken Mindens wider: 17 von 19 Ortsteilen haben Einwohner im berechneten Saldo von Zuzügen Wegzügen und Umzügen sowie Geburten und Sterbefällen hinzugewonnen.

Menschen aus 125 Ländern wohnen in Minden

Gestiegen ist erneut auch die Zahl der Menschen mit einer anderen Staatsbürgerschaft als Deutsch in Minden. 13.136 (Vorjahr 11.334) der Einwohner mit Hauptwohnsitz in Minden kommen aus 125 anderen Ländern als Deutschland. Das sind 15,37 Prozent (Vorjahr 13,44 Prozent).

Die größte Gruppe der Einwohner mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft bilden nach wie vor die Menschen aus Syrien 2635 (Vorjahr 2576), von denen viele freiwillig nach Minden gezogen sind, aber auch als Asylbewerber in den vergangenen Jahren zugewiesen wurden.

Stark zugenommen hat aufgrund des Krieges seit Ende Februar 2022 die Zahl der Ukrainer in Minden. 1328 waren zum Stichtag 31. Dezember 2022 in der Stadt gemeldet, im Jahr 2021 waren es nur 149.

Die am dritthäufigsten vertretene ausländische Staatsbürgerschaft ist die des Irak (1387), gefolgt von Polen (843), der Türkei (565), Italien (489), der Russischen Föderation (402), Afghanistan (371), Rumänien (362), Litauen (354), Portugal (334), Kosovo (325) und Griechenland (304).

Gruppe der über 90-Jährigen wächst weiter

In der Einwohnerstatistik der Stadt Minden wird jedes Jahr auch die Altersstruktur (nur Hauptwohnsitz) ausgewertet. Hier zeigt sich: Die meisten Mindener sind zwischen 53 und 63 Jahre alt. Pro Jahrgang gibt es hier jeweils mehr als 1.200 Bürger.

Geringfügig abgenommen hat die Zahl der 100-Jährigen und älter im Vergleich zum Vorjahr. 21 Einwohner (Vorjahr 23) gehören zu dieser Gruppe. Ein Bürger ist gar 105 und damit der älteste Mindener. 207 Menschen (Vorjahr 204) sind zwischen 95 und 99 Jahre alt. Deutlich größer ist die Gruppe der 90- bis 94-Jährigen: 722 (2021: 736) Frauen und Männer haben in Minden vergangenes Jahr dieses gesegnete Alter erreicht.