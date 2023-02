Wegen Streik: MKK sagen alle planbaren Operationen ab

An den Krankenhäusern in Minden, Rahden und Oeynhausen

Alle Planbaren Operationen in den Kliniken des Mühlenkreis-Verbundes in Minden, Rahden und Bad Oynhausen werden am Mittwoch, 15. Februar) abgesagt.

Alle planbaren Operationen, Untersuchungen und Behandlungen im Johannes Wesling Klinikum, im Krankenhaus Rahden und im Krankenhaus Bad Oeynhausen müssen am Mittwoch, 15. Februar, in Folge des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi abgesagt werden.

Warnstreik ist auf einen Tag befristet

Auch an den übrigen Standorten in Lübbecke und an der Auguste-Viktoria-Klinik kann es kurzfristig zu Einschränkungen in der Patientenversorgung kommen. Der Warnstreik ist auf einen Tag befristet.

„Alle ab Donnerstag geplanten Operationen und Termine können daher voraussichtlich wie geplant stattfinden“, heißt es in einer Mitteilung der Mühlenkreis-Kliniken (MKK). Die Versorgung von Notfällen in den Notaufnahmen sowie die Versorgung der aktuellen Patientinnen und Patienten ist - nach Aussage der MKK - sichergestellt.