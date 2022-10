Tagung zur ICE-Neubaustrecke durch OWL am 5. November in Minden

Minden

Kann ein Großprojekt der Bahn wie die zwischen Bielefeld und Hannover geplante ICE-Schnellfahrstrecke einen wirksamen Beitrag gegen den Klimawandel leisten? Dieser Frage will eine Fachtagung nachgehen, zu der die am Bürgerdialog zum Bahnprojekt Hannover-Bielefeld beteiligten Natur- und Umweltschutzverbände am 5. November nach Minden einladen.

Von Johannes Pietsch