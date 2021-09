„Übler Angriff auf die Feuerwehr“

Als „üblen Angriff“ bezeichnet der Beigeordnete für Städtebau und Feuerschutz, Lars Bursian, eine Tat, die sich vermutlich am Sonntagabend an der Feuerwache Minden ereignet hat. Ein unbekannter Täter hatte mehrere Nägel und Schrauben im Bereich der Fahrzeugtore abgelegt. „Ein Rettungstransportwagen wurde bei der Ausfahrt zu einem Einsatz an den Reifen beschädigt“, berichtet der Leiter der Mindener Feuerwehr, Tim Upheber.

Nach dem Schaden am RTW, der von einer Schraube verursacht worden ist, wurde noch nachts der Bereich der Ausfahrten an der Wache kontrolliert und alle Reifen an den Fahrzeugen geprüft. Am Montagmorgen wurde bei Helligkeit erneut der gesamte Hof abgesucht. „Die Einsatzkräfte fanden noch weitere Nägel vor den Hallentoren“, so Upheber. Es wurde eine Sofortmeldung ans NRW-Innenministerium in Düsseldorf und an die Bezirksregierung Detmold verfasst sowie die Polizei am Montagvormittag informiert.

Die Tat wurde zur Anzeige gebracht. Zeugen werden laut Pressestelle der Polizei Minden-Lübbecke gesucht und können sich unter Telefon 0571/88660 melden. Die Polizei hat neben der Anzeigenaufnahme auch den Staatsschutz des Polizeipräsidiums Bielefeld über den Vorfall informiert. Bei der benachbarten Polizeiwache seien keine Nägel oder Schrauben ausgelegt worden, so Polizei-Pressesprecher Ralf Steinmeyer.

Staatsschutz ist bereits informiert

„Wir gehen davon aus, dass hier jemand gezielt der Feuerwehr Minden erheblichen Schaden zufügen wollte“, ist sich Beigeordneter Lars Bursian angesichts des gezielten Verteilens der spitzen Gegenstände sicher. Von einem Zufall könne man nicht ausgehen. Durch defekte Reifen hätten möglicherweise Fahrzeuge bei einem Alarm nicht losfahren können oder sie wären während einer Alarmfahrt durch die Nägel hervorgerufene Effekte – zum Beispiel plötzlicher Druckverlust im Reifen – in Gefahr geraten.

Die Fahrzeuge stehen samt Besatzung rund um die Uhr bereit, um der Bevölkerung in Notfällen schnellstmöglich helfen zu können. Es sei „unglaublich“, dass jemand die Feuerwehr und den Rettungsdienst bewusst gefährden wollte, so Bursian. Neben der Sachbeschädigung und der Gefahr für die Mitarbeiter werde mit diesen Taten auch die immer sichere Hilfe für in Not geratene Bürger in Frage gestellt.