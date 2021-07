Wieder ein Geisterfahrer auf der A2: 60 Kilometer lang in der falschen Richtung unterwegs

Laut Polizei hatten andere Autofahrer den Mann auf der A2 im Bereich Herford/Minden-Lübbecke in Fahrtrichtung Dortmund bemerkt, der ihnen demnach als Geisterfahrer entgegenkam.

»Um 6.15 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer bei den Leitstellen in Herford und Minden-Lübbecke den Falschfahrer. Erstmals aufgefallen war der Fahrer aus Sassenberg (Kreis Warendorf) in Höhe der Anschlussstelle Vlotho-West«, heißt es in einer Mitteilung.

Der 79-Jährige befuhr die Autobahn A2 demnach etwa 60 Kilometer in verkehrter Fahrtrichtung, ehe er durch Polizeikräfte in Höhe der Anschlussstelle Bad Nenndorf (Niedersachsen) angehalten werden konnte. Sowohl sein Fiat, als auch sein Führerschein wurden sichergestellt.

»Der besonnenen Fahrweise der übrigen Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass niemand zu Schaden gekommen ist«, sie die Polizei.

Erst vor einer Woche hatte es eine Geisterfahrerin auf der A2 gegeben: Geschätzte 27 Kilometer ist eine betrunkene Falschfahrerin dabei zwischen den Anschlussstellen Ostwestfalen-Lippe und Bad Oeynhausen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen.