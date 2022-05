Wohnhaus in Minden ausgebrannt

Minden

Am Samstagmorgen, gegen 5.20 Uhr, sind Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in den Riehegrund nach Minden-Dankersen gerufen worden. Beim Eintreffen brannte ein hölzernes Carport in voller Ausdehnung, aus dem Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses drang dichter Qualm.