Mit dem Fahrrad zu tollen Gärten

Für Gartenliebhaber gleichermaßen wie für Radfahrfreunde ist die Besichtigungstour schöner und außergewöhnlicher Gärten ein Muss. Einmal im Jahr lädt die Gästeführerin Charlotte Rohlfing aus Pr. Ströhen zu ihrer beliebten Fahrradtour ein und führt die Radler in die Gärten der Region – in diesem Jahr bereits in der zehnten Auflage.

„In diesem Jahr sind wir coronabedingt etwas später dran“, sagt Charlotte Rohlfing. In den zurückliegenden Jahren sei man stets zur Rosenblüte im Juni zur Besichtigungstour gestartet, in diesem Jahr sei es der August, wenn die Sommerblumen in voller Blüte stehen. „Eigentlich hatten wir zwei Termine angesetzt, aber weil es so viele Anmeldungen gab, radeln wir dieses Jahr an drei Tagen in Folge“, so Rohlfing.