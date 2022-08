Mit einem Minden-Lübbecker Metal-Fan in Wacken

Wacken/Lübbecke

In seinem Urlaub hängt Karl-Ernst Hunting den Anzug in den Schrank und holt die Kutte raus. So nennt sich die Kluft der Heavy-Metal-Fans, zu denen sich auch der Mindener Zweigstellenleiter der Industrie- und Handelskammer zählt. Der 62-Jährige nimmt die Leser des WESTFALEN-BLATTS mit auf sein Wacken Open Air.

Von Friederike Niemeyer