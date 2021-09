Mit Tempo 86 durch die Ortschaft

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Hüllhorst-Ahlsen hat die Polizei am Donnerstag eine besonders schnelle Autofahrerin aus Rahden gestoppt. Die Frau war mit ihrem BMW mit Tempo 86 innerorts auf der Hauptstraße unterwegs.

Der Rahdenerin drohen dafür ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Drei weitere Fahrer hatten am Vormittag ebenfalls so stark aufs Gaspedal gedrückt, dass auch auf sie eine Anzeige samt Punkte zukommt. Weitere 16 Fahrzeugführer mussten an der Kontrollstelle in Höhe der Brunnenstraße wegen ihrer Geschwindigkeitsüberschreitungen ein Verwarnungsgeld bezahlen. Die gut zweistündige Kontrollaktion der Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes war gegen 11 Uhr beendet.



Auch Temposünder in Espelkamp

Am frühen Abend waren die Beamten dann noch in Espelkamp mit ihren Messgeräten im Einsatz. Beinahe doppelt so schnell wie erlaubt ist ein Autofahrer dabei auf der Alten Waldstraße in Espelkamp unterwegs gewesen. Statt der erlaubten 70 Stundenkilometer zeigte das Messgerät der Polizei Tempo 135 an. Für den 36-jährigen Fahrer aus Rahden dürfte diese enorme Geschwindigkeitsüberschreitung unangenehme Folgen haben. Ihm drohen ein einmonatiges Fahrverbot, eine Geldbuße von 240 Euro sowie zwei Punkte in der Flensburger Verkehrsdatei.

Neben diesem traurigen Spitzenreiter erhalten drei weitere Fahrzeugführer ebenso eine Anzeige. Zudem mussten weitere elf Fahrer im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollen am frühen Abend ein Verwarnungsgeld bezahlen.



334 Fahrer in Hille zu schnell

Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei in den vergangenen Tagen an der Straße Siebenackern in Rothenuffeln insgesamt 334 Temposünder erwischt. 39 Kraftfahrer erhalten in den nächsten Wochen Post in Form einer Anzeige. 295 Fahrer müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

Am Mittwoch waren die Beamten des Verkehrsdienstes ab 10 Uhr bis in den Nachmittag hinein im Einsatz. Hier registrierten sie 142 Geschwindigkeitsverstöße. Davon entfielen 120 in den Bereich eines Verwarnungsgeldes. 22 Überschreitungen endeten mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf dem Straßenabschnitt beträgt 50 Stundenkilometer.

Bereits am Sonntag hatten die Einsatzkräfte ihr Messgerät in der Zeit zwischen 10.30 und 17 Uhr an gleicher Stelle aufgebaut. Zur Bilanz dieses Tages gehörten 175 Verwarnungsgelder sowie 17 Anzeigen.