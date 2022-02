Mit Vollsperrung

An der Detmolder Straße in Bad Oeynhausen: gleichzeitig zwei Baustellen

Bad Oeynhausen

Der Neubau der Wassertransportleitung Detmolder Straße/Kohlpottweg startet am Montag, 28. Februar. Darauf haben die Stadtwerke Bad Oeynhausen (SBO) noch einmal hingewiesen. Mit den Arbeiten gehen Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr einher, zumal zu diesem Zeitpunkt auch die Sanierungsarbeiten an der Schrankenanlage an der Südbahnlinie starten sollen.