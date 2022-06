Bad Oeynhausen/Minden

Die Finanzierung der Klinikneubauten im Mühlenkreis beschäftigt seit der in Aussicht gestellten Fördermittel in Höhe von 178 Millionen Euro die Politik. In der Sondersitzung des Kreistages am Donnerstagabend hat Dr. Olaf Bornemeier, Vorstandsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken (MKK), einen Eigenanteil des Klinikverbundes von 100 Millionen Euro als Möglichkeit genannt.

Von Louis Ruthe