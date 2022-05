Motorradfahrer (48) bei Unfall in Lübbecke schwer verletzt

Ein Motorradfahrer aus Hiddenhausen ist am Freitagabend beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Offenbar hatte ihn die Autofahrerin übersehen.

Die Lübbeckerin war am Freitagabend um 23.20 Uhr auf der B239 in Richtung Espelkamp unterwegs, als sie auf der Kreuzung Berliner Straße (B239)/Bohlenstraße (B65) in Lübbecke nach links auf die B65 abbiegen wollte.

Dabei übersah die 62-Jährige den ihr entgegenkommenden Kradfahrer, der die B239 in Richtung Hüllhorst befuhr. Der 48-Jährige wollte noch bremsen, kam zu Fall und rutschte unter den Pkw.

Durch den Zusammenstoß zog sich der Hiddenhausener schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Straßenverkehr örtlich abgeleitet.