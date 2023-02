Mühlenkreiskliniken schließen Corona-Testzentren

Die Corona-Testzentren der Mühlenkreiskliniken werden am Dienstag, 28. Februar, geschlossen. Das betrifft die Teststellen am Johannes-Wesling-Klinikum in Minden, am Krankenhaus Rahden, am Krankenhaus Bad Oeynhausen sowie am Blasheimer Markt in Lübbecke. Auch die Testzentren im Kreis Herford schließen Ende des laufenden Monats.

Im März 2021 wurden die großen Drive-In-Testzentren wie hier auf Kanzlers Weide in Minden eröffnet. Die Testzentren waren Vorbild für viele Testzentren in Deutschland.

Das betrifft die Teststellen am Alten Güterbahnhof und in der Oststraße 23 in Herford sowie die Testzentren an der Herforder Straße und dem Kaiser-Center in Löhne. Das Testzentrum in der Alten Volksbank, Nordbahn Straße 2, schließt bereits am Sonntag, 26. Februar.

Bis zum 28. Februar sind weiterhin kostenpflichtige und kostenfreie Schnell- und PCR-Tests in den Teststellen möglich. Ab März stehen einzelne Apotheken sowie bei einer Erkrankung die Hausarztpraxen für Tests zur Verfügung.

Die Corona-Testzentren der Mühlenkreiskliniken wurden im März 2021 eröffnet, um die flächendeckende Teststrategie der Bundesregierung umsetzen zu können. In den großen Drive-Ins wurden an Spitzentagen bis zu 6000 Tests durchgeführt. Mit der Aufhebung der letzten Testpflichten im Gesundheitsbereich ist eine Fortführung der Testzentren nicht mehr notwendig.

Deutschlandweit Vorbild für andere Testzentren

„Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Mühlenkreiskliniken, die tatkräftig an der Erarbeitung des Konzepts und der IT-Infrastruktur mitgearbeitet haben. Die Mühlenkreiskliniken waren damals bundesweit die ersten, die Testzentren in dieser Größenordnung geplant, aufgebaut und betrieben haben. Nach unserem Vorbild sind Testzentren in ganz Deutschland entworfen geworden“, sagt Professor Franz-Josef Schmitz, Direktor des Instituts für Laboratoriumsmedizin und medizinischer Leiter der Testzentren.

Am Corona-Testzentrum in Blasheim hatte ein Orkan im Februar 2022 seine Spuren hinterlassen. Foto: Martin Nobbe

Die Mühlenkreiskliniken bedanken sich bei der Stadt Lübbecke und Minden Marketing für die Überlassung von Flächen für den Betrieb der Testzentren. Auch die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und dem Kreis Minden-Lübbecke war äußerst eng und zielorientiert.

Schnell und unbürokratisch gehandelt

„Zusammen haben wir schnell und unbürokratisch gehandelt und zum Wohle der Bevölkerung eine Testinfrastruktur aufgebaut, die ihresgleichen gesucht hat. Überall sind wir mit unseren Plänen auf breite Unterstützung gestoßen. Dafür danken wir allen Beteiligten bei Städten, dem Kreis und bei unseren Geschäftspartnern wie Handwerksbetrieben und Dienstleistern, die ebenfalls immer wieder sehr schnell reagiert haben und den Betrieb der Teststellen in dieser Form möglich gemacht haben“, sagt der Generalbevollmächtigte der Mühlenkreiskliniken Mario Bahmann.