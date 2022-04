Inzidenzwert mehr als doppelt so hoch wie auf Landesebene – fast jeder dritte Bürger seit Ausbruch infiziert

Lübbecke/Minden

Seit Wochen zählt der Corona-Inzidenzwert in Mühlenkreis (2626,7) mit zu den höchsten in ganz Nordrhein-Westfalen. Auf Landesebene liegt der Wert am Freitag bei 1288,3. Fast täglich meldet das Gesundheitsamt mehr als 1000 Neuinfektionen. Bereits über 90.000 Menschen haben sich im Kreis Minden-Lübbecke mit dem Virus infiziert. 430 Menschen sind (Stand Freitag) gestorben.

Von Viola Willmann und Louis Ruthe