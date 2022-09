Mühlenkreiskliniken: „Alle Zahlen liegen auf dem Tisch“

Externe Fachplaner und eigene Bauexperten haben einen Sanierungsbedarf am Krankenhaus Lübbecke in Höhe von 155 Millionen Euro festgestellt, betonen die Mühlenkreiskliniken.

Vorstandsvorsitzender Dr. Olaf Bornemeier bezieht sich dabei auf Zeitungsartikel und Meinungsbeiträge im Lübbecker Land, die Zahlen und Fakten rund um das Krankenhaus infrage stellen würden. „Es wird unter anderem der Bedarf der Grundsanierung im Krankenhaus Lübbecke verneint“, sagt Bornemeier. Von Fachplanern ermittelte Zahlen wie beispielsweise die 155 Millionen Euro für die Grundsanierung des Krankenhauses Lübbecke würden in diesen Beiträgen in Zweifel gezogen. Es werd behauptet, es gäbe keine pflegerische und medizinische Notwendigkeit für Veränderungen in den baulichen Strukturen.

Demgegenüber sagt der Vorstandsvorsitzende: „Die Mühlenkreiskliniken haben Zahlen zum Sanierungsbedarf aller Standorte veröffentlicht. Die Zahlen sind durch externe Fachplaner sowie unsere eigenen Architekten und Bauingenieure nach der DIN 276 ermittelt worden.“ Danach hat das Krankenhaus Lübbecke inklusive Zentrum für seelische Gesundheit (ZSG) einen Sanierungsbedarf in Höhe von 155 Millionen Euro für 52.500 Quadratmeter Nutzfläche (Stand 12/2019). Baukostensteigerungen seien darin aber nicht berücksichtigt. Zum Vergleich führt Bornemeier an: „Allein die Sanierung der 1030 Quadratmeter großen Notaufnahme hat 4,3 Millionen Euro gekostet und dauerte im laufenden Betrieb drei Jahre.“

Konkrete Baupreisnennung unüblich

Der Vorstandsvorsitzende betont: „Alle Zahlen zu Baupreisen für etwaige Neubauten sowie für die Sanierungen liegen auf dem Tisch und sind auf unserer Homepage einsehbar. Die Berechnungen sind durch Fachplaner und eigene Experten nach bestem Wissen und Gewissen und nach allen Regeln des Bauwesens durchgeführt worden.“ Konkrete Baupreisberechnungen, wie sie in der Diskussion immer wieder eingefordert werden, seien zum jetzigen Projektzeitpunkt hingegen nicht üblich und nur mit sehr hohen Kosten ermittelbar.

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Olaf Bornemeier will künftig die Gründe für die beiden Krankenhaus-Neubauten besser erklären. Foto: MKK

Für eine dauerhafte und zukunftssichere medizinische Versorgung im Kreis seien „zukunftsfähige Strukturen in einem sich rasant wandelnden Gesundheitsmarkt“ notwendig, führt Dr. Olaf Bornemeier aus. „In den vergangenen elf Jahren haben wir als eins der wenigen kommunalen Krankenhausunternehmen bundesweit gezeigt, dass wir sowohl wirtschaftlich sehr erfolgreich tätig sind als auch medizinisch, pflegerisch und wissenschaftlich Spitzenleistungen erbringen.“

Grundsanierung schlechter bewertet

Damit die Mühlenkreiskliniken ihrem Auftrag entsprechend auch weiter eine wohnortnahe stationäre Versorgung bieten können, habe ein Gutachten des Beratungsunternehmens Lohfert & Lohfert im September 2021 alle Varianten verschiedener Krankenhausstandorte im Kreis Minden-Lübbecke unter Berücksichtigung der neuen Krankenhausplanung in NRW und weiterer erwarteter Entwicklungen analysiert. Das Gutachten wurde damals öffentlich vorgestellt (einzusehen weiterhin unter www.muehlenkreiskliniken.de/neubau). Dabei wurde von den Gutachtern die Variante mit zwei Neubauten in Bad Oeynhausen und im Lübbecker Land sowohl medizinisch-pflegerisch als auch als wirtschaftlich sinnvollste Variante ermittelt. Der Vorstandsvorsitzende weist darauf hin: „Es wurde auch die Grundsanierung Lübbeckes bewertet – jedoch mit deutlich schlechteren Ergebnissen.“

Auch zum Krankenhaus Rahden, dessen Erhalt gefordert wird, äußert sich Bornemeier: „Das Krankenhauses Rahden hat schon heute sehr große Fachkräfteprobleme. Außerdem werden Mindestmengen und Facharztquoten kaum erreicht.“ Diese Entwicklung werde sich laut den Gutachtern von Lohfert & Lohfert noch deutlich verschärfen, sodass ein Fortbestand des Krankenhauses Rahden „schon kurzfristig infrage steht“. Mit einer Sanierung des Krankenhauses in Lübbecke wäre dann der nördliche Bereich des Lübbecker Landes nicht mehr versorgt, sagt der MKK-Vorstandsvorsitzende.

Havarie-Risiko

Ganz auf Investitionen zu verzichten, hätte noch gravierende Folgen, so die Einschätzung von Gutachtern und MKK-Vorstand: „Die Weiterführung ohne Grundsanierung oder Neubau in Lübbecke und Bad Oeynhausen würde nach Meinung der Gutachter kurz- bis mittelfristig das Aus der beiden Standorte bedeuten. Schon heute besteht in Lübbecke und Bad Oeynhausen ein deutlich erhöhtes Havarie-Risiko inklusive der Gefahr von Ausfällen ganzer Bereiche.“

Erfolgsgeschichte Mindener Klinikum

Der Neubau des Johannes-Wesling-Klinikums in Minden zeige, welchen Impuls neue bauliche Strukturen in der medizinischen und pflegerischen Versorgung haben können, so die Auffassung von Olaf Bornemeier. „Mag das JWK für den Besucher weitläufig erscheinen, so sind die lebensentscheidenden Wege in Deutschlands schönstem Universitätsklinikum sehr kurz. Beispielsweise liegt das OP-Zentrum Tür-an-Tür zu den Intensivstationen.“

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Klinikum habe nach dem Umzug vor knapp 15 Jahren einen enormen Schub erhalten, so Bornemeier. Die rasante medizinische Entwicklung und die Interdisziplinarität hätten das Johannes-Wesling-Klinikum am Ende zu einem Universitätsklinikum werden lassen. Eine Entwicklung, die unter anderem auch an den guten baulichen Strukturvoraussetzungen liege.

Alle Informationen, Zahlen und Präsentationen zu dem Projekt finden sich gesammelt auf der Internetseite www.muehlenkreiskliniken.de/neubau