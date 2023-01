Mühlenkreiskliniken sagen planbare Behandlungen in der Kinderklinik bis März ab

Die durch eine bislang beispielslose Krankheitswelle im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden angespannte Situation hat sich über die Feiertage entspannt - zumindest im Bereich der Erwachsenen-Medizin. Weiterhin stark angespannt ist die Situation in der Kinderklinik.

Situation in der Erwachsenen-Medizin entspannt sich langsam

Die Mühlenkreiskliniken haben alle planbaren Behandlungen in der Mindener Kinderklinik bis März abgesagt.

Die Zahl der Patientinnen und Patienten mit Infektionskrankheiten ist bei den Erwachsenen deutlich zurückgegangen. Daher werden ab sofort wieder planbare Operationen und Behandlungen durchgeführt.

In der Kinderklinik ist dagegen eine Entspannung leider nicht in Sicht. Viele Kinder mit schweren respiratorischen Erkrankungen müssen täglich behandelt und versorgt werden. Darunter sind ebenso Infektionen mit dem RS-Virus wie mit der Grippe oder anderen Erregern.

Mehr Planungssicherheit

Um die Notfallversorgung und die medizinisch dringlichen Behandlungen von Kindern und Jugendlichen qualitativ auf hohem Niveau fortführen zu können, hat die Betriebsleitung des Johannes-Wesling-Klinikums das Aussetzen aller planbaren und verschiebbaren Operationen und Behandlungen bis Ende März beschlossen. „Dieser Entschluss ist uns nicht leichtgefallen. Aber um die Notfallversorgung von Kindern und Jugendlichen auf qualitativ hochwertigem Niveau zu sichern, waren wir zu diesem Schritt gezwungen. Um Planungssicherheit herzustellen, haben wir den Zeitraum auch bewusst sehr lang gewählt. Sollte sich die Situation vorher deutlich entspannen, ist natürlich eine Verkürzung möglich“, sagt der Geschäftsführende Direktor des Johannes-Wesling-Klinikums Olaf Klok.

Gleichzeitig dankt die Betriebsleitung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinderklinik. „Was hier seit Wochen für die kleinen Patientinnen und Patienten geleistet wird, ist nur durch maximalen persönlichen Einsatz der Mitarbeitenden aus der Ärzteschaft und dem Pflegedienst möglich. Ohne dieses Engagement aller Bereiche, wäre die Versorgungssicherheit längst nicht mehr gegeben“, sagt Pflegedirektor Bernd Mühlenbruch.

Kreisweiter kassenärztlicher Notfalldienst

Die Kinder-Notaufnahme steht in Notlagen Tag und Nacht zur Verfügung. Außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Kinderarztpraxen gibt es einen kreisweiten kassenärztliche Notfalldienst für Kinder- und Jugendmedizin. Der Notfalldienst für Kinder und Jugendmedizin befindet sich Am Exerzierplatz 5 in Minden. Hier finden Kinder und Jugendliche außerhalb der regelhaften Sprechstundenzeiten medizinische Hilfe. Die Öffnungszeiten der Notfallpraxis sind mittwochs und freitags von 15 bis 20 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 9 bis 20 Uhr.