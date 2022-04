Am Wochenende beteiligten sich heimische Mühlengruppen an einem Rekordversuch der niederländischen Gilde

Eilhausen/Destel

Die Mühlengruppe Eilhausen und die Mühlengruppe Destel haben sich an einem Weltrekordversuch beteiligt, den die niederländische Müllergilde initiiert hat. Anlass war das 50-jährige Bestehen der Gilde aus dem Nachbarland. „Alle Nederlandse molens gaan draaien!“ – dieser Aufruf steht in großen Buchstaben auf der Einladung, die die niederländischen Mühlenfreunde nicht nur an einheimische, sondern unter anderem auch an den Minden-Lübbecker Mühlenbauverein verschickt haben.

Von Finn Luca Zell und Heidrun Mühlke