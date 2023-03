Nach EC-Karten-Klau in Minden: Polizei sucht Täter

Der bis dato unbekannte Tatverdächtige steht unter dem Verdacht, am 29. April 2022 die Bankkarte eines 73-jährigen Mannes im Grillepark in Minden gestohlen und in der Folge mehrfach missbräuchlich benutzt zu haben.

Zuvor hatte der Geschädigte aus Minden in der Mittagszeit selbst in der dortigen Sparkassen-Filiale Geld von seinem Konto abgehoben und erst am späten Nachmittag den Verlust der Karte bemerkt.

Noch bevor er die Karte sperren konnte, kam es in sechs Fällen zu unerlaubten Abbuchungen. Dabei geschah die erste Tat noch am Mittag in der Zweigstelle der Sparkasse Minden-Lübbecke am Grillepark. Die weiteren fünf missbräuchlichen Nutzungen erfolgten in Tankstellen in Hannover.

Mit diesem Foto sucht die Polizei einen EC-Karten-Betrüger, der womöglich aus dem Großraum Minden stammt. Foto: Polizei Minden-Lübbecke

Bei der Nutzung der EC-Karte in der Sparkassen-Filiale am Grillepark konnte der Tatverdächtige von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Eine weitere mit den Taten in Zusammenhang stehende Person konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Da die bisherigen polizeiinternen Ermittlungen nicht auf die Spur des weiterhin gesuchten mutmaßlichen EC-Kartenbetrügers führten, dürfen die Aufnahmen nach einem richterlichen Beschluss nun für eine Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden.

Der dunkelhaarige Unbekannte dürfte dem Anschein nach zwischen 40 und 50 Jahre alt und von eher kräftiger Statur sein. Der Mann trug ein blaues Hemd, eine schwarze Winterjacke mit auffälligem rotem Innenkragen und eine dunkle Pilotenbrille.

Die Ermittler fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann oder wer kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter Telefon 0571/88660 von der Polizei Minden-Lübbecke erbeten.