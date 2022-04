Nach Messerstecherei in Bad Oeynhausen: Verfahren gegen drei Angeklagte eingestellt

Bad Oeynhausen

Viel Aufregung Ende Oktober 2020 in der Bad Oeynhausener Innenstadt: Nach einer Messerstecherei durchsuchten Spezialeinsatzkräfte der Polizei eine Gaststätte. Drei Männer waren tatverdächtig und standen am Freitag wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Der Prozess in Herford endete überraschend mit der Einstellung der Verfahren.

Von Andrea Berning