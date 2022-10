Nach Querdenker-Demo: Versammlungsleiter vor Gericht

Die Querdenker-Demo Anfang Januar vor dem Privathaus der damaligen Landrätin Anna Katharina Bölling in Minden findet in dieser Woche ihre Fortsetzung vor Gericht.

Eine Demo der Querdenker endete im Januar dieses Jahres vor dem Haus der damaligen Landrätin Anna Katharina Bölling (CDU). Der mutmaßliche Initiator der Aktion muss sich in dieser Woche vor Gericht verantworten.

„Verdacht der Durchführung einer nicht angemeldeten Veranstaltung und Beleidigung einer Person des öffentlichen Lebens“ – so lauten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen den Angeklagten und „faktischen Versammlungsleiter“. Die Verhandlung beginnt am Freitag, 21. Oktober, um 9 Uhr in den Räumen des Mindener Amtsgerichts.