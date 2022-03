Nach Zusammenprall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstagmorgen im Mindener Ortsteil Leteln eine Radfahrerin zu, als sie von einem abbiegenden Autofahrer erfasst wurde. Nach einer ersten Behandlung vor Ort kam sie mit dem Rettungswagen ins Klinikum Minden.

Unfall in Minden: 58-jährige Radfahrerin aus Porta Westfalica muss ins Krankenhaus

Kurz nach 8.30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mindener mit seinem Skoda Superb die Aminghauser Heide aus Richtung Bultweg kommend. An der Kreuzung zur Aminghauser Straße und Päpinghausener Straße wollte er nach links in Richtung Leteln abbiegen. Hierbei kollidierte er mit der 58-jährigen Radfahrerin, die die Päpinghausener Straße in Richtung Hans-Böckler Straße befuhr.

Die Frau aus Porta Westfalica wurde nach Polizeiangaben von dem Wagen aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Straße. Dabei verletzte sie sich schwer.