Nachfolge von Cornelia Schöder klärt sich

Kreisdirektorin Cornelia Schöder geht im Frühjahr 2023 in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin soll am 31. Oktober gewählt werden.

Nicole Streitz hat sich unter acht qualifizierten Bewerbern am Ende durchgesetzt. Die 47-jährige Juristin ist derzeit Dezernentin in einer niedersächsischen Kreisverwaltung. Am 17. Oktober hat sie sich den Mitgliedern des Ältestenrates vorgestellt, und auch die Fraktionen und Gruppen hatten Gelegenheit, die Bewerberin kennenzulernen. Die Wahl im am 31. Oktober im Kreistag.