Netter Besuch: Wenn Brautbitter in Stemwede klingeln

Ann-Kathrin Hohlt aus Arrenkamp und Torsten Hafer aus Levern waren vor kurzem an einem schönen Sommernachmittag mit ihren geschmückten Fahrrädern und nicht übersehbarer traditioneller Kleidung – der Herr mit Zylinder und schwarzem Frack – auf besondere Mission von Levern in Richtung Heithöfen unterwegs. Sie überbrachten eine persönliche Einladung zu einer Hochzeit im August in Levern.