Neue Flutmuldenbrücke wird etwas breiter

Bad Oeynhausen/Löhne

In Bad Oeynhausen und Löhne will der Landesbetrieb Straßen NRW 2022 zwei größere Baumaßnahmen angehen beziehungsweise fortsetzen. Wie berichtet, soll nach mehreren Verzögerungen im Frühjahr der Abriss und spätere Neubau der Flutmuldenbrücke in Bad Oeynhausen starten. In Löhne wird die Sanierung der Werster Straße fortgesetzt.

Von Claus Brand