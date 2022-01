Neue Halle in Planung

Im Jahr 2022 steht für Jakob Dirksen, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Helmerding, eine Erweiterung im Fokus. Neue Produktionsflächen in Form einer 2000 Quadratmeter großen Halle sollen am Firmensitz des Maschinenbauunternehmens in Wulferdingsen entstehen. Grund ist die Spezialisierung des Unternehmens auf den Bau von Sondermaschinen, welche neben einer Presse auch die dazugehörigen Automatisierungsanlagen umfassen.

„Bei uns bekommen die Kunden alles aus einer Hand. Das macht unser Konzept für viele Kunden noch interessanter“, sagt Jakob Dirksen. Die Nachfrage sei derzeit äußerst gut, da sich das Maschinenbauunternehmen so ein „Alleinstellungsmerkmal“ in der Branche erarbeitet habe. Vorteil an der neuen Ausrichtung von Herlmerding ist, so Dirksen, dass man sich im Maschinenbau nicht nur auf Automobilzulieferer als Kunden fokussiert. „Sonst wären wir jetzt pleite“, sagt der Geschäftsführer und spielt auf die sich seit Jahren zuspitzende Situation bei den Autobauern an.