Neue Minden-Lübbecker Kreisdirektorin einstimmig gewählt

Der Kreistag hat am Montag eine wichtige Personalie entschieden. Nicole Streitz ist zur Kreisdirektorin und damit zur Nachfolgerin von Cornelia Schöder gewählt worden: einstimmig.

Die 47-jährige Streitz ist derzeit Dezernentin im niedersächsischen Landkreis Stade. Zum 1. April 2023 wird sie ihr Amt in Minden antreten, das auch die Allgemeine Vertretung des Landrats beinhaltet. Streitz, die der CDU angehört, ist für zunächst acht Jahre gewählt. Cornelia Schöder, die am 31. März in den Ruhestand geht, ist SPD-Mitglied.

Nach der Wahl in der Kreistagssitzung am Montag gratulierten Nicole Streitz neben dem stellvertretenden Landrat Michael Grosskurth auch die Vorsitzenden aller Kreitstagsfraktionen.

Außerdem hat der Kreistag eine neue Amtsleiterin und einen neuen Amtsleiter gewählt: Catharina Kattkus (Amt Personalmanagement) und Dr. Detlef Grote (Amt für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung).