Neuer König zerlegt den Adler im Ganzen

So ließ sich der Adler am Sonntagnachmittag, 19. Juni, trotz des heftigen Beschuss nicht wie üblich in Einzelteile zerlegen. Um 17.28 Uhr fiel dann der entscheidende Schuss von Bernd Rohling, der den beinahe komplett erhaltenen Holzvogel in zwei Teile spaltete. Das Schützenvolk feierte die neue Majestät sowie den Jungkönig Luca Bollhorst, die vom Vereinsvorsitzenden Achim Cording stolz präsentiert wurden.