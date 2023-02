Neujahrsempfang der Reservisten in Minden

Zum alljährlichen Neujahrsempfang hat sich die Kreisgruppe Minden/Herford des Reservistenverbandes in der Herzog-Braunschweig-Kaserne in Minden zusammengefunden. „Sicherheitspolitische Informationsveranstaltung“ lautete in diesem Jahr die offizielle Überschrift.

Der informative Teil war jedoch schnell erledigt. Es gab keine langen Vorträge, lediglich einleitende Worte von Stabsfeldwebel Thomas Jozefiak, der in seiner Funktion als Feldwebel für Reservisten an der Schnittstelle zwischen Bundeswehr und Reservistenverband arbeitet. Wichtig sei ihm, besonders hervorzuheben, wie gut die Kooperation am Standort des Pionierbrückenbataillons 130 unter dem Kommando von Dr. Stefan Klein funktioniere. „Es ist nicht in ganz NRW selbstverständlich ein offenes Ohr, einen direkten Weg zum Kommandeur vorzufinden, um für unsere Sache vorsprechen zu können, das ist sehr bemerkenswert; ebenso wie die sehr gute Kommunikation mit dem Vorstand der Kreisgruppe“, betonte Thomas Jozefiak.