„Nicht auf ewig zu verschieben“

Die Vereine haben zum Teil zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen müssen, um die Jahresversammlungen in Präsenz zu ermöglichen. Hier die Versammlung des TuS Tonnenheide unter freiem Himmel mit Sicherheitsabstand im Jahr 2021.

Seit zwei Jahren geht das jetzt schon so. Einige Vereine haben, unter hohen Ansprüchen an den Gesundheitsschutz der Mitglieder, ihre Präsenz-Jahresbilanzen stattfinden lassen – meist in den Sommermonaten.