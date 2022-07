Noch keine einschneidenden Maßnahmen

Bei der derzeitigen Hitze mag kaum jemand darüber nachdenken, was wohl bei einer möglichen Erdgas-Blockade im Herbst und Winter geschehen mag.

Das Rathaus in Rahden wird zusätzlich seit dem Neubau mit einer Luft-Wärmepumpe (links im Bild) versorgt.

Dennoch hat man sich bei der Stadtverwaltung Rahden Gedanken über die Energie-Zukunft ohne Putins gas gemacht. Einen echten "Notfallplan" haben aber Bürgermeister Bert Honsel und Kämmerer Ralph Picker nicht in der Tasche.

"Einer unzureichenden Gasversorgung von Wirtschaft und Privathaushalten kann grundsätzlich nicht durch kommunale Einzelaktionen, sondern nur durch gesamtstaatliche Maßnahmen und Vorgaben wirksam begegnet werden", heißt es von Kämmerer und Bürgermeister aus dem Rahdener Rathaus.

Kein Patentrezept

"Ein Patentrezept für Rahden haben wir deswegen auch nicht in der Tasche", sagte Honsel auf Anfrage. Derzeit gelte noch: Abwarten bis zum Herbst, wie sich die Lage auf dem Energiemarkt entwickelt. Kommunale Gebäude und Schulen müssten allerdings in jedem Fall weiter beheizt werden, meinte der Bürgermeister.

Rahden Freibad und Hallenbad Das Frei- und Hallenbad wird mit Abwärme aus dem Blockheizkraftwerk geheizt. Das Freibad hat zusätzliche Solar-Kollektoren für die Beheizung. Foto: WB-Archiv

"Für die Gasversorgung sogenannter „geschützter Kunden“ besteht grundsätzlich eine Versorgungspflicht. Dabei handelt es sich insbesondere um die Belieferung von privaten Haushalten für die Wärmeversorgung und Einrichtungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, grundlegende soziale Versorgung, Notfall, Sicherheit und Bildung", erläutert Kämmerer Picker in einem Info-Schreiben.

Letztes Mittel der Regierung

Außerhalb des Bereichs der „geschützten Kunden” sei eine Reduzierung oder Unterbrechung der Gasversorgung grundsätzlich möglich. Dabei handele es sich um eine hoheitliche Maßnahme, die nur in der Notfallstufe als letztes Mittel durch die Bundesregierung angeordnet werden darf.

Sekundarschule Rahden Der Anbau an die Sekundarschule Rahden wird energiesparend ausgeführt. Dennoch müssen alle Schulen im Winter auch geheizt werden. Foto: Michael Nichau

"Der überwiegende Teil der öffentlichen Einrichtungen der Stadt Rahden fällt in den Bereich der 'geschützten Kunden'. Für diese öffentlichen Einrichtungen ist derzeit keine verpflichtende Reduzierung der Raumtemperaturen oder der Warmwasserversorgung durch die Stadt Rahden geplant. Ebenso ist eine Einrichtung von Wärmezentren nicht vorgesehen", schreibt der Kämmerer.

"Alle sollten jetzt sparen"

"Natürlich ist es so, dass öffentliche Einrichtungen, Privathaushalte und gewerbliche Unternehmen hinsichtlich ihres Energieverbrauchs jetzt noch verantwortungsvoller handeln müssen, als dieses bereits bisher zum Klimaschutz geboten war. Wir sollten den Verbrauch von Gas so gut wie möglich reduzieren", appelliert Honsel vorsorglich an die Bürgerinnen und Bürger.

Temperatur mäßig gesenkt

Für den Betrieb des Freibades wurde daher zur Reduzierung des Gasverbrauchs die Temperatur der Schwimmbecken bereits um ein Grad gesenkt. "Durch diese einfache Maßnahme ergibt sich nur eine geringfügige Einschränkung für die Nutzer. Gleichzeitig wird aber auf den Betrieb der gasbetriebenen Heizungsanlage nahezu vollständig verzichtet, weil die Temperatur der Schwimmbecken durch eine Warmwassersolaranlage aufrechterhalten werden kann und zusätzlich nur noch durch die Abwärme des ebenso eingeschränkt betriebenen Blockheizkraftwerkes (KWK), das der Stromerzeugung dient, unterstützt wird", erläutert Picker.

"Aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der Gasversorgung können von unserer Seite als Stadt Rahden keine weiteren Aussagen über die Notwendigkeit zusätzlicher Einschränkungen erfolgen. Hier müssen die weiteren Maßnahmen und Vorgaben der Bundesregierung abgewartet werden", sagt Bürgermeister Bert Honsel.