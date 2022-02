Norbert Maas: „Das ist die Medizin der Zukunft“

Wenn Denise Berg ihren Patienten Jürgen (Name von der Redaktion geändert) untersucht, hat sie jetzt moderne Diagnosemittel dabei. Berg ist neu im Team der Pflegedienstleitung bei Bonitas in Rahden. Gemeinsam mit Norbert Maas und Annika Schreiber managt sie den Betrieb mit zwei Wohngruppen für junge Erwachsene (22 Patienten) und die außerklinische Intensivpflege mit acht Patienten, die künstlich beatmet werden.

Denise Berg zeigt an einem Patienten die Anwendung des elektronischen Stethoskops. Die Atemgeräusche werden dabei digital an ein Tablet übertragen und können dem Facharzt zugesendet werden.

Umso wichtiger ist, vor allem auch in Corona-Zeiten, eine intensive Betreuung durch Pflegefachkräfte, Hausarzt und – neu – einen Intensivmediziner, der per Telemedizin Untersuchungsergebnisse auswertet und per Video-Konferenz mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Bonitas in Verbindung steht.