Lübbecke/Minden

In der nächsten Woche besteht zum letzten Mal die Möglichkeit, sich im Impfzentrum in der Mindener Obermarktpassage gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Dazu können über das bekannte Terminbuchungsportal (https:\\impftermine.minden-luebbecke.de) am Dienstag, 12. Juli, sowie am Samstag, 16. Juli Termine reserviert werden.