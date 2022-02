Ohne Anmeldung zum Schnelltest

Neues Angebot auf dem Parkplatz des E-Centers Hartmann in Levern – an sechs Tagen in der Woche geöffnet

Levern

Ein neues Corona-Schnelltestzentrum für alle Bürger steht seit Kurzem bereit. Es befindet sich in einem Zelt auf dem Parkplatz des E-Centers Hartmann an der Niederdorfstraße in Levern. Geöffnet ist es montags bis samstags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr. Sonntags bleibt es geschlossen. Zum Testen kann jeder kommen, eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich.

Von Heidrun Mühlke