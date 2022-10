Ohrenschmaus und Gänsehaut in Lübbecke

Die Sänger, Gitarristen, Songschreiber und Rezensenten präsentierten ihr neues Programm „Mucke, Texte und Gedichte“. Mehr als 80 Besucher erlebten einen gelungenen Mix aus Gedichten, ausgesuchten Textpassagen, überwiegend deutschen Liedern und Chansons.

Nach Bob Dylans „Workingman's Blues“ erklärte der Gehlenbecker Christoph Kämper, dass ihn und seinen Vlothoer Partner Jan Knoop nicht nur die Liebe zur Musik verbinde, sondern auch die Freude an Sprache, am Fabulieren und an „Wortgewalt“. Dementsprechend zeigten sie ein anspruchsvolles, unterhaltsames und manches Mal zu Herzen gehendes Programm, in dem sich kurze Lesungen, Gedichte, Lieder und persönliche Einlassungen des Duos abwechselten.

Der Bogen bei den literarischen Texten spannte sich von Frank McCourts „Die Asche meiner Mutter“ zu T.C. Boyles Abenteuerroman „Wassermusik“ und Paul Austers „Buch der Illusionen“ bis hin zu Umberto Ecos „Der Name der Rose“. Die vorgetragene Lyrik von Joachim Ringelnatz, Bert Brecht, Pablo Neruda und Hanns-Dieter Hüsch bekam eine tief gehende Wirkung durch kreative Gitarren- Untermalung. Ergänzt wurde das Programm durch die zwei „Leseratten“ aus dem Kaktus-Team, Hannes Steen und Eckhard Brune, die aus ihren aktuellen Lieblingsbüchern, Steinbecks „Früchte des Zorns“ und Maja Lundes „Die Geschichte der Bienen“, vortrugen.

Immer wieder überraschten Knoop und Kämper mit ihrer Liedauswahl aus überwiegend weniger bekannten deutschen Liedern und Chansons von Klaus Hoffmann, Element of Crime, Hannes Wader, Heiner Pudelko, Gerhard Gundermann, den Missfits und sogar echten Oldies wie dem „Bürgerlied“ von 1842 und der Europahymne „Ode an die Freude“ von 1845.

Mit dabei war Gastsängerin Jana Wehmeyer, die mit ausdrucksvoll-warmer Stimme und sparsam eingesetzter Modulation interpretierte. Bei dem als Ballade arrangierten „Dein ist mein ganzes Herz“ von Heinz Rudolf Kunze, dem Missfits-Klassiker „Mensch Mäuschen“ und d Hildegard Knefs „Ohne Dich“ spürte so mancher Zuhörer Gänsehaut. Christoph Kämper hatte die Nettelstedterin, die sonst in der Rock- und Pop-Band Travellers am Mikro steht, für den Abend gewinnen können.

Kämpers Liedvortrag war kraftvoll und stimmig, Knoops Spontaneität und Mutterwitz brachen sich immer wieder Bahn. Bei Schobert und Blacks „Out, over, Roger“, das er in irrwitzigem Tempo vortrug, blieb kaum ein Auge trocken.

Am Ende des gut zweistündigen Programms wurde es still im Saal, als Christoph Kämper von seinem belarussischen Freund erzählte, den er ohne den guten „Wind der Veränderung“, der Anfang der 90er Jahre wehte, nicht kennengelernt hätte. In einem Telefonat versicherte dieser ihm, dass er und seine russische Frau sich nichts mehr wünschten, als dass der Krieg endlich ein Ende nehmen möge. Und so hatte laut Knoop und Kämper „Wind of Change“ von den Scorpions jede Berechtigung, im Sinne der Hoffnung auf bessere Zeiten gespielt zu werden. Langanhaltender Applaus und drei Zugaben beendeten den Abend. „In gegenwärtig schwierigen Zeiten strahlte er einen Zauber der Zuversicht, Gemeinschaft und Wärme aus, der allen Besuchern sichtlich und fühlbar guttat“, resümieren die Veranstalter.